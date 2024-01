Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)DEL 31 GENNAIO15.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA DUE INCIDENTI IL PRIMO SU VIA APPIA CI SONO CODE TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCCORDO IN DIREZIONEIL SECONDO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MALAFEDE AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANA INFINE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral