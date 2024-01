Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)DEL 31 GENNAIO08.30 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA: CODE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN DIREZIONE SETTECAMINI. ALTRO INCIDENTE SU VIA ANAGNINA TRA CASTELLACCIO E VIA ROCCA DI PAPA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. ANCORA FILE SULLA PONTINA PER INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA TRA CAMPOVERDE E APRILIA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANAE PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E LAURENTINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA; RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da Astral