Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2024 ore 07 | 30

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)DEL 31 GENNAIO07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGIA’ NUMEROSI GLI INCIDENTI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO… IL PRIMO CHE SEGNALIAMO E’ SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, CONSEGUENTI CODE IN DIREZIONE POMEZIA. FILE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA; RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral