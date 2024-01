Vertenza Dussmann | l’azienda diserta il summit in Prefettura | l’Ugl attacca

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn seguito alla riunione dello scorso 30 gennaio, la Ugl Igiene Ambientale di Salerno, rappresentata dal segretario Massimiliano Cafaro, si trova a esprimere profonda preoccupazione per la nuova organizzazione del lavoro proposta nella recente procedura di raffreddamento della– Teem Service, che è legata al passaggio di cantiere per i lavoratori dell’Asl Salerno dei lotti 1-2-3 dei presidi ospedalieri della provincia di Salerno. Riteniamo sia fondamentale affrontare con serietà e responsabilità le sfide che questa proposta comporta, tenendo a cuore il benessere dei lavoratori e la qualità dei servizi erogati. Alla riunione convocata ieri inerano assenti i vertici delche dovrà acquisire l’appalto. “Sono rimasto sconcertato dal comportamento ...

