Verso Frosinone-Milan | designato Luca Pairetto | Pioli sorride Il motivo

E ora, almeno fino a fine stagione, dovrà convivere ancora con l’ex Eintracht. Lazio in piena emergenza verso la trasferta in casa dell’Atalanta: confermate altre due assenze pesanti per i ...U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Arrivato.L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’affare Verde saltato per il Palermo e il tentativo in extremis per Caso.