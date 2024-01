Veronica Gentili | la bella notizia era nell’aria | succederà tra qualche mese

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Unaper, novità in arrivo tra un po’ di tempo per la conduttrice passata adesso a Le Iene? L’abbiamo vista a lungo alla conduzione di programmi di informazione come Stasera Italia e Controcorrente su Rete 4. O ancora impegnata a condurre il talk show Buoni o cattivi su Italia 1. Dal 2023però è approdata a Le Iene.da tempo è una delle conduttrici italiane più note e apprezzate (Foto Instagram @) – cityrumors.itUn salto dall’informazione all’infotainment, hanno detto alcuni. Ma siamo sinceri: al giorno d’oggi c’ècampo della comunicazione che non sia parte del grande spettacolo messo in scena dai mass media? C’è ...