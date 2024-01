Verona | il caso Domingo è un boomerang per la sinistra | così Tommasi avalla un impresentabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Uno spettro s’aggira per. È lo spettro di Placido, il tenore ospite fisso dell’Arena diche, nonostante le diverse accuse di molestie, tanto da venir allontanato da molti teatri internazionali, è stato ingaggiato dall’Ente lirico e confermato anche per gli anni a venire come icona di uno dei più bei palcoscenici del mondo, con l’avallo del sindaco “progressista” della città. Una decisione, come di seguito precisato, ribadita e difesa proprio in questi giorni, a fronte di una contestazione montante, pur tenuta sotto traccia mediatica. Questa contraddizione culturale, per usare un eufemismo, a mio parere può essere compresa solo gettando un rapido sguardo al passato di, una città che spesso cade sotto i riflettori della cronaca nazionale. Quello remoto in cui il fascismo ha lasciato molte ...