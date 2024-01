Vendeva sigarette di provenienza furtiva | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In bella mostra sugli scaffali, accanto alle"regolari" erano esposti anche un buon numero di pacchetti risultati rubati in tre rivendite delle province di Lucca e Pisa. A scoprire l’irregolarità che è costata ad un tabaccaio di Montevarchi la denuncia per ricettazione sono stati i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di San Giovanni Valdarno impegnati nei servizi di controllo del territorio e nelle specifico a salvaguardare la sicurezza economico – finanziaria. Da un controllo sulla merce in vendita e nel magazzino è emerso che ladi oltre 76 chili di tabacchi lavorati nazionali non era tracciabile, ovvero non risultava che il commerciante li avesse acquistati attraverso i regolari canali. I finanzieri hanno potuto svelare l’inghippo grazie alla sinergia con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di ...