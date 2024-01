Velletri | detenuti ma in vacanza | partite su DAZN col “pezzotto” | PlayStation | droga e cellulari

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dagli stupefacenti, a telefonini, Play Station e decoder. Il materiale sequestrato dai caschi blu nel carcere diha rivelato diverso casi illeciti tra idella struttura penitenziaria, sottoposti a controlli straordinari dagli agenti. Carcere di Viterbo, omicidio (ilcorrieredellacitta.com) Oltre 100 agenti della polizia penitenziaria coinvolti nei controlli straordinari al carcere di. Nelle ultime ore l’operazione ha permesso di rinvenire diversi quantitativi di stupefacenti, ma anche decoder contraffatti per collegarsi in modo illecito alla tg a pagamento, telefonini e una Play Station all’interno del carcere di. “Gli agenti hanno rinvenuto ben sei apparecchi telefonici con i vari carica batteria, 2 fire stick (decoder particolare che consente agli utenti di accedere a vari ...

“Puntiamo sulla telemedicina al carcere di Velletri perché abbiamo il dovere di intervenire subito per risolvere le criticità e migliorare l'accessibilità ...Probabilmente è stato un malore a causare l'incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto ieri il sindaco di Itri Giovanni Agresti. Ricoverato in ospedale a Formia, le sue condizioni non destano pr ...La Asl Roma 6 si impegna per garantire cure migliori ai detenuti del carcere di Velletri. “Puntiamo sulla telemedicina al carcere di Velletri perché abbiamo il dovere di intervenire subito per risolve ...