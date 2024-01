Vela | Mondiali ILCA 7 2024 | l’australiano Wearn bissa il titolo iridato | Chiavarini chiude 27°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Va in archivio senza grandi scossoni in classifica la Medal Race dei Campionatidel singolo maschile7, disputati ad Adelaide (Australia) e valevoli anche come evento globale di qualificazione olimpica. Il padrone di casa aussie Matthewha conservato la leadership nella generale, vincendo addirittura la regata decisiva endo ilottenuto l’anno scorso a Den Haag. Secondo oro e sesta medaglia mondiale complessiva in carriera nell’ex Laser Standard per il 28enne australiano, campione olimpico a Tokyo 2021 e candidato ad un possibile bis a cinque cerchi in vista di Parigi. Il podio della manifestazione ad Adelaide è stato completato dal norvegese Hermann Tomasgaard e dal britannico Michael Beckett, staccati ...