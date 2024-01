Vela Coppa Carnevale» Salpa il circolo nautico

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mancano pochissimi giorni all’apertura deldi Viareggio 2024 e anche per il ClubVersilia si sta avvicinando il primo importante appuntamento agonistico di quest’anno. Sarà ancora una volta la "- Trofeo del" di Viareggio, giunta quest’anno alla 49ª edizione e confermata Regata Nazionale valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto, ad aprire la stagione agonistica del CNV. Sabato 9 e domenica 10 marzo, infatti, la Vele d’Altura (comprese le imbarcazioni a Rating Fiv) sarà protagonista nel tratto di mare antistante il porto viareggino della manifestazione organizzata, su delega della FIV, dal CNV con la collaborazione di LNI sez. Viareggio,Mare, U.V.A.I., iCare Viareggio Porto 2020 e ...

Un’indicazione. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente della FITP, Angelo Binaghi , ha rivela to uno slot temporale ideale ... (oasport)

L’ Inter è quasi pronta a scendere in campo a Riad contro il Napoli nella finalissima di Supercoppa italiana. Il club nerazzurro su Twitter svela con ... (inter-news)

Emilio Nsue , rivelazione della Coppa d’Africa , è ormai un idolo della competizione e non solo: sarà un uomo mercato? La Coppa d’Africa , una ... (sportnews.eu)

Il nuovo accordo globale vedrà Capgemini portare la sua esperienza leader in una delle competizioni più tecnologiche del calendario sportivo mondiale.Il nuovo accordo globale vedrà Capgemini portare la sua esperienza leader in una delle competizioni più tecnologiche del calendario sportivo mondiale. America's Cup e Capgemini hanno annunciato oggi c ...