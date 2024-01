Varrese si fa scrivere una dedica per Monia sulla giacca VIDEO

Massimiliano Varrese distrutto dopo l'eliminazione di Monia La Ferrera: il retroscena surreale sulla reazione dell'attore ...A seguire, grazie alle testimonianze dei protagonisti e l'aiuto di esperti scientifici, "Farwest" ricostruisce l'omicidio di Serena Mollicone e i nuovi elementi portati in tribunale in questo processo ..."Non è più un gioco": con queste affermazioni la mamma, la zia e la sorella di Massimiliano Varrese hanno criticato alcune fan di Beatrice Luzzi (e Beatrice Luzzi stessa) servendosi di un'intervista ...