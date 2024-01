Valorizzazione di Torre D’Ayala | approvati il programma di recupero del bene e la bozza di accordo tra Comune di Taranto | MiC e Agenzia del Demanio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nella sede del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura a Bari, l’amministrazione comunale, rappresentata dal Vicesindaco Gianni Azzaro, ha presentato ildidi, funzionale al percorso di acquisizione delda parte dell’Ente comunale. Il documento ha ricevuto parere favorevole dal Ministero della Cultura, rappresentato dall’arch. Maria Piccarreta e dall’arch. Doriana De Tommasi, e dall’del, rappresentata dal dott. Antonio Ottavio Ficchì, dal dott. Antonio Bino e dall’ing. Massimo D’Andria. I rappresentanti al tavolo, inoltre, hanno approvato ladiper ladell’immobile, propedeutico all’acquisizione ...

TARANTO – Nella sede del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura a Bari, l'amministrazione comunale, rappresentata dal Vicesindaco Gianni Azzaro, ha presentato il programma di ...