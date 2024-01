Vaiolo delle scimmie | ecco come conoscerlo | sintomi | contagio | cure e vaccino

L'infettivologo: "Non serve fare allarmismo per 11 casi, focolai si autolimitano. Vaccino e uso del preservativo contro infezione" "Non c'è nessuna ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Gli 11 casi di vaiolo delle scimmie in Toscana “rimandano a quello che abbiamo visto due anni fa con piccoli focolai epidemici all’interno di comunità che hanno una promiscuità sessuale ...In Toscana sono emersi 11 casi di vaiolo delle scimmie legati a un focolaio a Firenze. C'è l'autoisolamento tra le misure per limitare i contagi ...È stato individuato un focolaio di vaiolo delle scimmie in Toscana, dove sono stati ben undici i casi diagnosticati negli ultimi giorni. Tutti i soggetti che hanno contratto la malattia sono stati ...