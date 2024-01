Vaiolo delle scimmie | Andreoni Simit | Chi pensa di aver avuto contatti con positivi faccia il vaccino

Sono 11 le persone infettate, nessuna è grave. La Asl : “Isolamento per chi manifesta i sintomi, per gli altri il siero come profilassi” (repubblica)

Andreoni:'Dal 2013 c'è un vaccino per la prevenzione e chi pensa di essere venuto in contatto con positivi consideri di vaccinarsi' ...Undici persone sono risultate positive al vaiolo delle scimmie. Si tratta di un’infezione virale che si manifesta principalmente attraverso delle eruzioni cutanee con vescicole, linfonodi ingrossati e ...Un focolaio di monkeypox virus è stato segnalato in Toscana nella prima metà di gennaio, forse scoppiato durante una festa in un locale della zona ...