Vaiolo delle scimmie | 11 contagi in Toscana Pregliasco | “Focolaio isolato ma il virus circola”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – Undiciin, nell’area fiorentina, di. Si tratta di un campanello d’allarme di una minaccia che potrebbe tornare? Alla domanda dell’Adnkronos risponde Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano: “Si tratta di un”, ma anche della prova che “ormai il". "In Italia la situazione è sotto controllo - tranquillizza - con circa mille casi raccolti dal sistema di sorveglianza" attivato nel 2022. Però non va abbassata la guardia, avverte l'esperto. "E' fondamentale il mantenimento del sistema di sorveglianza", sottolinea. E poi "l'elemento importante è fare prevenzione, attraverso ...

In Toscana sono emersi 11 casi di vaiolo delle scimmie legati a un focolaio a Firenze. C'è l'autoisolamento tra le misure per limitare i contagi ...È stato individuato un focolaio di vaiolo delle scimmie in Toscana, dove sono stati ben undici i casi diagnosticati negli ultimi giorni. Tutti i soggetti che hanno contratto la malattia sono stati ...Gennaio è stato un mese di preoccupazione per la Toscana, con un focolaio di vaiolo delle scimmie che ha colpito 10 persone. Fortunatamente, nessuno dei casi è grave. Il virus, noto come mpox o MPXV, ...