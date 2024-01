Vaccino contro il melanoma | l’intervista a Michela Bresciani | la prima donna italiana ad averlo ricevuto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) «Mi fa male il braccio, ma è un dolore bellissimo. Mi dà la speranza che il farmaco che mi è stato iniettato ieri fa non sia un placebo, ma ililche l’Istituto Pascale ha appena iniziato a sperimentare». C’è tanta commozione nelle parole di, laa entrare nella fase III dello studio clinico sula mRNA di Moderna in corso a Napoli. Originaria di Riva del Garda, in Trentino,ha da poco compiuto 45 anni e probabilmente, quest’anno, il regalo più bello glielo ha fatto Paolo Ascierto, direttore SC Oncologia MedicaImmunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di ...