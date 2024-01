Va escluso dal voto L' ex giudice nominato da Trump contro l' ex presidente

Perché l’Ue ha escluso il porto (cinese) del Pireo dall’alleanza antidroga L’autorità portuale del Pireo, in Grecia, la cui proprietà è per due terzi del colosso pubblico cinese Cosco Shipping, non era tra gli invitati al ... (formiche)

WWE : Brock Lesnar escluso dalla Rumble dopo le accuse a Vince McMahon che lo riguardano? Nella giornata di ieri il mondo del wrestling è stato scosso dalle accuse, molto dettagliate, a Vince McMahon, che hanno aggiunto terribili ... (zonawrestling)