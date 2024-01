Usa valutano opzione Stato Palestinese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 21.49 Il Dipartimento diamericano sta esaminando le opzioni per un possibile riconoscimento dello. Fonti informate riferiscono che il Segretario diUsa Blinken ha chiesto al suo team un'analisi di tutte le possibilità a disposizione degli Stati Uniti tra le quali:riconoscere lodella Palestina; non usare il proprio veto per impedire al Consiglio di Sicurezza di ammettere la Palestina comemembro dell'Onu; incoraggiare altri Paesi a riconoscere la Palestina.