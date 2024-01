' Usa valutano il riconoscimento dello Stato palestinese'

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Dipartimento diamericano sta esaminando le opzioni per un possibile. Lo riferisce Axios citando fonti informate secondo le quali il segretario diAntony Blinken ha chiesto al suo team un'analisi di tutte le possibilità a disposizione degli Stati Uniti tra le quali: riconoscere lodella Palestina; non usare il proprio veto per impedire al Consiglio di Sicurezza di ammettere la Palestina comemembro dell'Onu; di incoraggiare altri paesi a riconoscere la Palestina.

Il Dipartimento di Stato americano sta esaminando le opzioni per un possibile riconoscimento dello Stato palestinese. Lo riferisce Axios citando fonti informate secondo le quali il segretario di Stato ...