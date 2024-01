“Usa pronti a riconoscere uno Stato palestinese” Proposta di cessate il fuoco per 6 settimane | si attende l’ok di Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Da Washington arriva quello che potrebbe essere il colpo di grazia alle aspirazioni politiche di Benjamin Netanyahu. Secondo fonti sentite da Axios, il segretario diAntony Blinken ha chiesto al suo team di analisti di studiare la possibilità di un riconoscimento di unoda parte degli Stati Uniti. Se la linea dovesse essere sposata, gli Usa non eserciteranno il proprio veto sull’ammissione della Palestina comemembro dell’Onu e faranno pressione su altri Paesi, Israele in testa, per arrivare a un riconoscimento largamente condiviso. Sarebbe una svolta epocale per la storia di Israele, col principale alleato, l’America, che imprime una svolta decisiva verso la soluzione dei due Stati. Una soluzione che non comprende la permanenza di Netanyahu alla guida del Paese, lui che in 30 anni di ...