Usa | la promozione per San Valentino di un rifugio per animali | “Adotta un gatto | dagli il nome del tuo ex e noi lo castriamo”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Sanormai è dietro l’angolo, hai già castrato il tuo ex?”. Comincia così ladi unperdi Gloucester Township, in New Jersey, sulla costa orientale degli Stati Uniti, per il giorno degli innamorati tesa a prevenire la sovrappopolazione dei felini nella comunità. “Questo San, per soli 50 dollari, l’Homeward Bound Pet Adoption Center chiamerà unselvatico con ildel tuo ex. L’animale verrà quindi sterilizzato o castrato prima di essere nuovamente liberato dove è stato trovato, come parte del nostro programma trap-neuter-return (TNR)”, ha annunciato il centro statunitense sui social. L’iniziativa ha lo scopo di tenere sotto controllo le nascite di felini e prevenire la sovrappopolazione. “C’è chi non dovrebbe ...