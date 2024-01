Usa | la piaga dell’antirazzismo woke

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È un fenomeno sempre più evidente e su cui sarà meglio aprire gli occhi. La doppiezza di certa immigrazione che, in Occidente, adotta le idee della sinistra piùe al tempo stesso, riguardo alla loro cultura d’origine, sogna le glorie di uno sfrenato etnonazionalismo. Il discorso “Somalia Uber Alles” della deputata somalo americana Ilhan Omar ne è un perfetto e recente caso. Lei non è un personaggio molto conosciuto in Italia ma, in America, è uno dei volti più noti della Squad, la Squadra, insieme a Alexandria Ocasio-Cortez. Si tratta di un gruppo di parlamentari del partito democratico, tutte giovani, tutte femministe, tutte minorities o Poc (People of Color, persone di colore), tutte sempre ferocemente arrabbiate contro l’America bianca e razzista. Nata in Somalia, naturalizzata americana, Ilhan Omar è stata eletta in Minnesota (in un distretto con una forte ...