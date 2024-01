Usa ed Arabia | le prossime mosse sul delicato scacchiere mediorientale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando con i giornalisti ha detto: «Non voglio un allargamento del conflitto in Medio Oriente e non penso che abbiamo bisogno di una guerra più ampia in Medio Oriente, non è quello che sto cercando», ma anche confermato «di aver deciso come rispondere all'attacco contro le forze Usa in Giordania», mentre gli Huthi si sono detti «pronti per uno scontro a lungo termine con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna». Martedì scorso Biden ha dichiarato di ritenere l’Iran responsabile di aver armato gli autori dell’attacco avvenuto con i droni nella notte del 27-28 gennaio ad un avamposto militare americano chiamato “la Torre 22”, che si trova in Giordania, vicino ai confini tra Iraq e Siria. A morire sono stati tre soldati dell'esercito americano William Rivers, 46 anni, Kennedy Sanders, 24 anni, e Breonna Moffett, 23 anni oltra a 40 feriti. I ...

Altri azzurri in gara in Arabia Saudita, USA, Belgio, Slovacchia e Spagna Dopo quella di Amsterdam dello scorso fine settimana, il 1° aviere scelto Lorenzo De Luca si presenta al via a Bordeaux nell ...Cristiano Ronaldo dealing with muscle injury that forced cancellation of two games in China last week, so will miss Al Nassr side’s game against Inter Miami on Thursday ...L’agente di Politano Giuffredi spiega il rinnovo col Napoli: “Meritato, ha rifiutato 18,5 mln dall’Arabia. Lui e ADL volevano continuare insieme, premia chi ha napoletanità”. Mario Giuffredi, ...