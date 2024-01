Usa e Iran fanno di tutto per non arrivare alla guerra diretta L' ordine è perentorio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Una piccola buona notizia in un contesto geopolitico in fiamme. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede a Londra ma con ramificate fonti sul terreno, ha riferito che i Pasdaraniani, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, hanno ordinato alle milizie filo-iane in Siria, in particolare nella regione di Deir ez-Zur, di interrompere le loro attività contro le basi statunitensi. Oltre alle indiscrezioni c'è da registrare la presa di posizione ufficiale del governoiano, che ha avvertito che risponderà con «decisione e forza» a qualsiasi attacco contro il suo territorio o i suoi interessi. Questa è la reazionecrescente escalation causata dmorte di tre soldati americani in Giordania in un attacco rivendicato da milizie ...