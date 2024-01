Usa | attacco a soldati Usa da Resistenza islamica in Iraq

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'autore dell'contro iamericani in Giordania è il gruppo "in". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un briefing con la stampa ribadendo che si tratta di un gruppo "sostenuto dall'Iran".

"Ho deciso come rispondere all' attacco in Giordania ": il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha detto ad alcuni giornalisti prima di lasciare ... (liberoquotidiano)

