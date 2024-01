Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Nuova Segnalazione | Mario Abbandona Lo Studio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)di: arriva Mirko, un amico diper conoscere Ida. Intanto su Cusitore è arrivata unache non piace alla Platano! Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo die Ida. Sul corteggiatore è arrivata una, mentre per conoscere Ida arriva un amico dello stessoarrivato per conoscerla. Spazio poi a Gemma.disu, scontro inLasi apre ...