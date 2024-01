Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 31 01 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ma siamo proprio sicuri che quello seduto tra Ida Platano e Tina Cipollari sia davvero Gianni Sperti? Siamo certi che non sia un deepfake, un sosia, uno col ceronefaccia che ne fa l’imitazione stile Tali e Quali? No perché io ricordavo un Gianni Sperti che manco le faceva finire, le telefonate con le segnalazioni di presunte scorrettezze dei vari protagonisti di, che già era scattato a controllare i cellulari con una velocità che manco Marcell Jacobs e con una meticolosità che nemmeno l’Interpol, che si batteva il petto per difendere la veridicità del programma e che si faceva scoppiare la vena quando qualcuno mancava di rispetto al lavoro della redazione. Che fine ha fatto quel Gianni Sperti? E perché ha lasciato il posto ad un tizio che ha il pelo sullo stomaco di giustificare i comportamenti palesemente fake ...