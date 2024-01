Uomini e Di Donne | Anticipazioni | Il Ritorno Di Ernesto…Alessandro Rivuole Roberta!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Colpo di scena nell’ultima registrazione di. L’ex corteggiatore Ernesto Russo è tornato nel programma e si è seduto nel parterre Over. Nuovi problemi tra Ida Platano e Mario Cusitore dopo l’ennesima segnalazione giunta sul corteggiatore napoletano, mentre Brando sembra ormai vicino alla scelta. Da segnalare invece il corteggiamento serrato di Alessandro Vicinanza a Roberta Di Padua. Quest’ultima al momento ha risposto picche, ma sembra vacillare. Ecco i dettagli! Ernesto torna come cavaliere Over, nuovi problemi tra Ida e Mario Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove il colpo di scena lo ha regalato Ernesto Russo. L’ex corteggiatore di Ida Platano, che aveva lasciato solo pochi giorni fa, ha deciso di tornare nel programma. Non più per corteggiare la tronista, ma come ...