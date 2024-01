Unrwa | Onu | stop ai fondi è catastrofico

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 7.00 "Conseguenze catastrofiche" per Gaza con il taglio dei finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (). Lo affermano i responsabili di diversi organismi dell'Onu. "Il ritiro deidall'è pericoloso e porterebbe al collasso del sistema umanitario a Gaza, con conseguenze umanitarie e sui diritti umani di vasta portata nei territori palestinesi occupati e in tutta la regione",dichiarano i capi delle organizzazioni che siedono nella Commissione permanente inter-agenzie delle Nazioni Unite.

Tagliare i finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ( Unrwa ) avrà "conseguenze catastrofiche" per Gaza: lo hanno ... (quotidiano)

"Non puoi lavorare in modo indipendente a Gaza. Li avevamo avvertiti". L'intellettuale israelo-americano di Gerusalemme commenta lo scandalo dell’Unrwa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Agenzie Onu: 'Stop fondi a Unrwa catastrofico per Gaza'. DIRETTA ...Tagliare i finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) avrà "conseguenze catastrofiche" per Gaza: lo hanno affermato oggi in una dichiarazione congiunta i respons ...