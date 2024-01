Unione Industriali e Dih | lavoriamo per creare un vademecum rivolto alle Pmi sull’intelligenza artificiale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Intelligenza, Opportunità, Rischi e Responsabilità” il tema della riflessione organizzata da Campania DIH – Rete Confindustria Scarl, capofila dell’Edih Pride, in collaborazione con l’Associazione dei Professori Emeriti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presso l’Napoli. L’incontro nel ciclo di iniziative di INFOSFERA, la rivista dedita all’innovazione dell’Edih PRIDE e della rete nazionale dei Dih. Ci siamo posti una domanda ed abbiamo agito” ha sottolineato il Presidente diNapoli, Costanzo Jannotti Pecci. “Sempre più spesso – ha sottolineato – si parla di AI e abbiamo lavorato, con il mondo accademico, quello della Ricerca e con le imprese, per passare dpreoccupazioniopportunità. Chi ...

Un ragionamento per superare le paure e costruire il futuro, questo l’obiettivo dell’evento “Le intelligenze artificiali per le imprese: ... (impresaitaliana)

«L'Italia sarà in prima fila nel soddisfare il fabbisogno di idrogeno dell' Unione europea al 2030: lo produrrà e sarà anche hub per l'import da Nord Africa e Medio Oriente». Nel frattempo, il paese v ...PESARO «Una soluzione del tutto innovativa per il territorio marchigiano e uno dei primi progetti a livello nazionale, il Bus Rapid Transit al servizio di uno dei distretti ...L'Ungheria vuole diventare un polo industriale della mobilità: quello di BYD, infatti, non sarà infatti il primo stabilimento del paese.