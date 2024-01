Unicef stima 19mila bimbi rimasti orfani o soli a Gaza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia afferma che la sua più grande preoccupazione suriguarda circa 19.000 bambinisenza alcun adulto che si prenda cura di loro. Lo scrive la Bbc che ha intervistato Jonathan Crick, capo delle comunicazioni diPalestina. "Molti di questi bambini sono stati ritrovati sotto le macerie o hanno perso i genitori nel bombardamento della loro casa", afferma Crick da Rafah. Altri sono stati trovati ai checkpoint israeliani, negli ospedali e per le strade. "I più piccoli molto spesso non riescono a dire il loro nome e anche i più grandi sonotamente sotto shock".

