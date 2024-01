Ungheria | portavoce Orban | ' per Salis misure adeguate a gravi reati commessi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Budapest, 31 gen. (Adnkronos) - Ilariaè accusata di '''' ed è per questo che ''leadottate nei suoi confronti sono''. Lo ha scritto in un tweet ildel premier ungherese Viktor, Zoltan Kovacs, spiegando che riguardo a''iin questione sono, sia in Ungheria sia a livello internazionale. Leadottate nel procedimento sono previste dalla legge eallatà dell'accusa e del reato commesso''. Il modo in cui la cittadina italiana è stata portata in tribunale a Budapest ''non è disumano, proprio no. E' stata presa sul serio a causa dellatà del crimine di cui è accusata''. Inoltre, ha aggiunto Kovacs, ''le condizioni di detenzione della sospettata rispettano tutti gli standard della Ue''.