Ungheria | portavoce Orban | ‘per Salis misure adeguate a gravi reati commessi’**

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Budapest, 31 gen. (Adnkronos) – Ilariaè accusata di ”” ed è per questo che ”leadottate nei suoi confronti sono”. Lo ha scritto in un tweet ildel premier ungherese Viktor, Zoltan Kovacs, spiegando che riguardo a”iin questione sono, sia in Ungheria sia a livello internazionale. Leadottate nel procedimento sono previste dalla legge eallatà dell’accusa e del reato commesso”. Il modo in cui la cittadina italiana è stata portata in tribunale a Budapest ”non è disumano, proprio no. E’ stata presa sul serio a causa dellatà del crimine di cui è accusata”.Inoltre, ha aggiunto Kovacs, ”le condizioni di detenzione della sospettata rispettano tutti gli standard della Ue”. L'articolo CalcioWeb.

Il portavoce del premier ungherese Viktor Orban ...«I reati in questione sono gravi, sia in Ungheria che a livello internazionale. Le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge e ...«I reati in questione sono gravi, sia in Ungheria che a livello internazionale. Le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge e adeguate alla gravità dell'accusa ...I giudici ungheresi hanno già respinto nel giugno scorso la richiesta per il trasferimento agli arresti domiciliari in Italia, avanzata dagli avvocati della 39enne, per 'pericolo di fuga'. La Lega: 'N ...