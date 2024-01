Ungheria | padre Ilaria Salis | ' ho visto Ilaria | siamo moderatamente ottimisti' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - ''Oggi ho incontrato, l'ho trovata meglio di lunedì, era più rilassata, non aveva il carico di emozioni che gli dava dopo 12 mesi rivedere i suoi amici, genitori e avvocati tutti in aula per lei: è stato emotivamente molto impegnativo, oggi invece era più rilassata e stava meglio.''. Lo afferma all'Adnkronos Robertodi, la 39enne milanese da quasi un anno detenuta a Budapest. ‘'Il nostro legale ha presentato più volte in passato la richiesta per i domiciliari ma è stata sempre rigettata – aggiunge - Per ripresentarla è necessario che ci sia uno scenario diverso''.