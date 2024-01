Ungheria | amministrazione carceri | ' ambasciatore Italia può vedere detenuto' **

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Ai rappresentanti consolari e diplomatici del rispettivo Stato in Ungheria viene data la possibilità, previa consultazione, di entrare nel relativo istituto penitenziario e ispezionare le condizioni di detenzione, nonché il personale del consolato del rispettivo Stato può visitare il". E' uno dei passaggi dell'integrazione che l'penitenziaria ungherese ha fornito ai giudici della corte d'Appello di Milano che avevano chiesto spiegazioni sulla gestione dei colloqui nelledi Budapest nel caso di consegna di Gabriele Marchesi, il 23enne accusato di aver aggredito dei neonazisti durante una contromanifestazione a Budapest l'11 febbraio 2023, insieme alla connazionale di 39 anni Ilaria Salis, che da quel giorno è detenuta in un carcere di massima sicurezza.

Roma, 31 gen – La scorsa notte, a pochi passi dall'ambasciata di Ungheria a Roma, è apparsa la nuova opera della street artist Laika dedicata a Ilaria Salis. Il poster, affisso all'incrocio tra via de ...Perché si è sopportato questo scempio per quasi un anno C’è una ragione generale. E poi ce n’è una particolare ...Caso Salis, monta la polemica per l'insegnante milanese detenuta in Ungheria e mostrata in catene in tribunale. Tiepido il governo italiano ...