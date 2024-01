Under 15 femminile Ponte San Giusto da applausi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È terminata per le ragazze della U15 delSanAcademy la prima fase del campionato, che le ha impegnate in un torneo molto avvincente composto da 13 formazioni di Marche e Umbria. La classifica finale le ha viste posizionarsi al quarto posto alle spalle di realtà più grandi e strutturate come Arzilla, Ascoli e Perugia. "Da tre anni – dice Nicholas Rapari, tecnico dell’13– mi occupo del movimentodella nostra Società e faccio i complimenti alle ragazze per lo splendido cammino in cui hanno dimostrato carattere e ottime potenzialità. Le ragazze si sono segnalate per il miglior attacco del girone con 82 reti segnate in 12 partite. Facciamo i complimenti all’Arzilla per la vittoria del campionato". La squadra (nella foto ci sono15 e ...