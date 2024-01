Un' attrice | due cantanti | un presentatore e la showgirl «più amata dagli italiani»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Manca una settimana esatta all’inizio del Festival di Sanremo 2024. L’edizione numero 74 dell’evento musicale e televisivo più atteso dell’anno prende il via martedì 6 febbraio e andrà in scena fino a sabato 10 su Rai 1. In ogni serata Amadeus sarà accompagnato da un co-conduttore o una co-conduttrice. Amadeus e Fiorello, che show al Tg1 per annunciare le tre co-conduttrici di Sanremo 2024 X ...