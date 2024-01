Una sola regina | tam-tam su Loredana Bertè | quei sussurri a Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I testi non bastano per capire se un pezzo è bello, funziona oppure no, in ogni caso possiamo farci già un'idea su che Festival sarà, a livello di contenuti, storie, sensazioni. Ad esempio la politica, che aveva fatto il pieno negli anni scorsi, è limitata al mondo rap ormai convertito al pop. Dargen D'Amico non rinuncia a parlare di sbarchi, «sta arrivando l'onda alta» e «siamo più dei salvagenti sulla barca», ovviamente se la prende con i media, «basta un titolo a fare odiare un intero popolo», mentre Ghali, che daattende un rilancio, si butta sulla cronaca, «bombardate un ospedale per un pezzo di terra o un pezzo di pane», ricorrendo alla citazione, datata, del Truman Show. A proposito di citazioni, imperversa Battisti nei Negramaro, una canzone che fa molta estate immaginando mare e vento del Salento: «Bionde trecce, discese e risalite». Alessandra ...