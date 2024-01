Una serata nella sede del Pd di Roma Appunti dai militanti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Fa freddo, non c’è neanche una stufetta, eppure gli spiriti non sono affatto freddi. È la sera di un giorno di fine gennaio, e dentro ladi un quartiereno del Partito democratico ci sono una decina di persone a parlare di autonomia differenziata e legge di bilancio. L’età media è alta, oltre i sessant’anni, i manifesti alle pareti raccontano di un passato che molti di quegli uomini e donne hanno conosciuto personalmente. Non fino a Gramsci, anche lui alle pareti, ma quasi, almeno alcuni. A guidare i lavori il segretario del circolo, poi un iscritto che ha fatto da capo segreteria a diversi ministri e presidenti del Consiglio del Pd, e poi dovrà arrivare un senatore, dicono, lo chiamano per nome, ci vuole un po’ a capire chi sia. Intanto, però, l’ex capo segreteria racconta quali sono i problemi non dell’autonomia differenziata, ma di “questa” ...