Una quercia da Oscar Il documentario visto da Ciccotti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un falco predatore aguzza la vista, ha inquadrato una coppia innamorata di ghiandaie, con le loro splendide penne striate nero-azzurro (l’Atalanta o l’Inter dovrebbero inserire questo bellissimo uccello nel loro stemma). Parte in picchiata per ghermire quella che non si è nascosta tra i cespugli in tempo ed è volata via, “fuggita rapida”, canterebbe Vincenzo Cardarelli di un amore passato, “là verso oriente”. È partito l’inseguimento, il falco dietro, una scheggia; la ghiandaia pochi metri avanti, in veloce fuga. Il falco sta per raggiungerla. Strepitoso montaggio alternato, voli da caccia F12, musica da Top Gun (1986). Lo spettatore in sala ha sospeso il fiato. Poi la ghiandaia vira a sua volta in picchiata verso il basso, nella boscaglia, e si infila in un intricato cespuglio. Il falco, due secondi dopo, si posa sul cespuglio, artigliando i rametti per bilanciare il suo peso. Lo ...