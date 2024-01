Un premio da 20 000 euro per giovani ricercatori in campo AI e robotica Ecco come candidarsi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Promosso da Fondazione Mondo Digitale ETS con l’Università Campus Bio-Medico di Roma e in collaborazione con Italian Tech . Per partecipare è necessarioentro l’11 febbraio 2024 sul sito dell’iniziativa

Previsto un premio in denaro del valore di 20.000 euro. Le candidature sono aperte fino all’11 febbraio 2024. La premiazione si svolgerà in Campidoglio il prossimo 21 marzo in occasione della RomeCup ...Il premio Dieci mila euro per 10 premi di laurea del valore di 1.000 euro ciascuno, riservati alle studentesse che conseguono il titolo di Laurea in Ingegneria Biomedica negli anni accademici 2023/24 ...Il principale trasformatore del Mezzogiorno ha riconosciuto ai propri partner agricoli premi legati alla qualità e alla sostenibilità per un totale di oltre 3,7 milioni di euro ...