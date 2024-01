Un posto al sole | trama 31 gennaio 2024 | Giulia sotto attacco

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Poggi tornerà nel mirino della criminalità organizzata nel corso della puntata di Unalin onda mercoledì 31. La donna, di recente, ha preso molto a cuore la delicata situazione di Clara e Rosa e sta cercando di aiutarle. La Picariello, in particolare, ha ricevuto un'istanza di sfratto in quanto il suo proprietario, dopo aver avuto un'allettante offerta per l'acquisto della sua casa, ha deciso di venderla. La donna è caduta nella disperazione dal momento che non ha i mezzi per cercarsi un'altra abitazione e non sa come fare per scongiurare il rischio di perdere l'appartamento dove vive con il piccolo Manuel e dove sta ospitando anche la Curcio con il figlio Federico., constatando l'angoscia di Rosa, deciderà di agire per provare ad aiutarla ed ...