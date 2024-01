Un nuovo rimedio anti ictus arriva dagli studi americani | sarà la svolta per combattere il problema

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I casi disono molto più diffusi di quanto si creda e proprio per questo i medici sono alla costante ricerca del farmaco ‘definitivo’. La medicina, com’è noto, fa passi da gigante giorno dopo giorno. E se negli ultimi tempi spiccano i nuovisulle cure contro l’AIDS, la notizia di questi giorni indica l’individuazione di unfarmaco, che avrebbe la proprietà di ridurre il rischio diricorrenti. Inserito nella categoria dei prodotti sperimentali atti a bloccare le proteine della coagulazione del sangue, il farmaco avrebbe dunque un ruolo chiave nella diminuzione del pericolo di essere bersaglio di. Lo dice unoo ad hoc pubblicato recentemente sulla rivista scientifica The Lancet Neurology. GliUsa sul...

I casi di ictus sono molto più diffusi di quanto si creda e proprio per questo i medici sono alla costante ricerca del farmaco 'definitivo'.Riforma pensioni, le parole della Segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione, in merito al gender gap previdenziale ..."Un sottopasso ‘nuovo’ ma in condizioni pessime". Ieri mattina i consiglieri di minoranza Anteo Bonacorsi (in foto) e Marco Gentili hanno effettuato un sopralluogo al sottopassaggio ciclopedonale di p ...