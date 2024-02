Un aumento esponenziale dei casi di morbillo in Europa preoccupa l’OMS | cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato undelle infezioni dain. Nel 2023, infatti, isegnalati nel continente sono stati 42.000, undi circa 45 volte rispetto ai 942 dell’anno precedente. I dati, comunicati a dicembre, comprendono quella che viene chiamata “Regione europea”, ovvero un’area che, oltre all’UE, copre anche paesi come la Russia, il Kazakhstan e la Turchia. Tra il gennaio e l’ottobre del 2023, secondo quanto riportato dalla stessa OMS, sarebbero state ricoverate 21mila persone e si sarebbero registrati almeno 5 morti. Ilè una malattia del sistema respiratorio causata dal virus Paramyxovirus del genere Morbillivirus, ed è altamente contagiosa: si trasmette per via aerea da tre giorni ...