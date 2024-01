Un altro giro |  Chris Rock alla regia del remake

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Svelato finalmente il nome di chi dirigerà ilinglese di Un. La nuova versione sarà prodotta da Leonardo DiCaprio Solo pochi anni fa, il film danese Unveniva premiato agli Oscar come Miglior film internazionale. Ora, secondo Deadline, il film di Thomas Vinterberg passerà nelle mani di Chris, che ne dirigerà presto uninglese. I diritti del film erano infatti stati acquistati quasi tre anni fa, pochissimo tempo dopo la vittoria del prestigiosissimo premio, dAppian Way di Leonardo DiCaprio e Jannifer Davisson, dEndeavor Content e da Makeready. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo. Trama Un: Chris...

Monica Bellucci - La Befana vien di Notte 2 (US Rai) Nella serata di ieri, Venerdì 5 gennaio 2024, su Rai1 La Befana vien di Notte 2 – Le Origini ... (davidemaggio)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della Staffetta maschile di Ruhpolding . Grazie per ... (oasport)

Sebastian Frey , ex Fiorentina, ha elogia to il suo grande amico Olivier Giroud , attaccante francese del Milan (pianetamilan)

La favola Girona continua ad impressionare il mondo e tanti calciatori continuano a mettersi in mostra. In particolar modo è salito alla ribalta il ... (calcioweb.eu)

Lo stesso accade in altre aree della struttura. Nel giro di pochi minuti, tre settori del Cpr sono invasi da un fumo nero e tossico. I Vigili del fuoco intervenuti fanno fatica a controllarlo; le ...Dalla gallette francese al fufu ghanese, passando per l'unagi kabayak giapponese e il pabellón criollo venezuelano: l'itinerario da gustare ...Un nuovo campione a L'Eredità di Marco Liorni, il game-show in onda su Rai 1 prima del tiggì della rete ammiraglia, il quiz delle parole e dei legami tra queste ultime. Nella… Leggi ...