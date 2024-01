Ultime Notizie Roma del 31-01-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente iester in apertura di giornale le forze di difesa israeliane hanno eseguito Raid aerei nella notte controposizioni dell’esercito Siriano in risposta ad un lancio di razzi contro le alture del golan lo ha riferito Al Tamiso Israele precisando che i tre razzi partiti dalla Siria sono caduti su zone disabitate senza provocare danni a cose o persone questa mattina intanto diversi proiettili sono stati sparati dal Ivano contro due località Is anche in questo caso senza provocare danni le forze di difesa israeliane in risposta hanno sparato colpi di artiglieria su Libano Meridionale per impedire eventuali nuove attacchi di esbollati intanto dall’inizio della guerra forte di Tel Aviv ucciso 26.900 palestinesi a Gaza ne hanno feriti 60 5949 secondo gli ultimi dati del ...