Ultime Notizie Roma del 31-01-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano oggi terrore nella provincia di Sassari in mattinata rapina ad una carovana di blindati portavalori sparatoria con i carabinieri auto incendiate colpito forse uno dei banditi ferito gravemente in fuga con i compiti finiti anche quattro Vigilantes tre automobilisti non gravi coinvolti in un tamponamento durante l’assalto caccia all’Uomo con elicotteri posti di blocco in tutta la provincia è in tutta la regione la rapina a poco prima delle 8:30 sulla trafficatissima Carlo Felice la dorsale quattro corsie collega a Sassari a Cagliari all’altezza del Bivio con Siligo vicinissimo ad un supermercato è la fotocopia di altre due rapine almeno otto Bandit connetto accento sardo strada interrotta con una catena che ho di Sparti sull’asfalto due Incappucciati che sono fatti ...