Ultime Notizie Roma del 31-01-2024 ore 10 | 10

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto da parte di Francesco Vitale in studio dopo le immagini Ci canti di Ilaria Solis incatenata durante l’udienza per l’aggressione dei neonazisti a Budapest e l’ondata di indignazione che ne è scaturita la premier italiana Giorgia Meloni ha parlato del caso con il primo ministro ungherese Viktor orban nel colloquio telefonico che si è tenuto in vista del Consiglio Europeo straordinario del primo febbraio la presidente del consiglio nel pieno rispetto del Indipendenza dell’Autonomia della magistratura ungherese ha portato l’attenzione del primo ministro Dammi sul caso della nostra connazionale facendo seguito alle iniziative diplomatiche già avviate a partire dal 22 gennaio del vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio tajani con il tomologo ungherese esercizi alto livello tenero yamena linea piccoli ...