Ultime Notizie Roma del 31-01-2024 ore 09 | 10

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati in ascolto da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione le immagini di Ilaria Salis in tribunale a Budapest con le manette ai polsi Piedi legati da ceppi di cuoio con Lucchetti sono stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso caso della maestra 30 novembre detenuto in Ungheria accusata di aver aggredito due estremisti di destra è diventato un caso politico su cui la premier Giorgia Meloni per ora mantenuto il silenzio in pubblico però dato il loro imminente in consiglio straordinario a Bruxelles del primo febbraio ho sentito il suo omologo Viktor orban ha con cui finora i rapporti erano stati ottimi se pur nel pieno rispetto del dipendente dell’ autonomia della magistratura ungherese ha fatto sapere Palazzo Chigi adesso le minoranze chiedono che la premier si presenta alle ...